В Госдуму внесен проект о праве на жилищную выплату семьям погибших в спецоперации сотрудников ОВД

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции внесла в Госдуму законопроект о сохранении жилищной выплаты семьям бывших сотрудников органов внутренних дел, погибших в ходе военной операции на Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

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В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что по действующему законодательству члены семьи бывшего сотрудника ОВД в случае его гибели в ходе спецоперации (например, при заключении контракта с Минобороны) лишаются права на соцвыплату для приобретения жилого помещения.

Аналогичное положение дел складывается при поступлении на военную службу сотрудников МВД, УФСИН, ФССП, ФТС, ГПС в добровольческие формирования, содействующие ВС РФ на Украине, говорится в записке. «Законопроектом данная социальная справедливость устраняется»,— подчеркнули в рабочей группе.

Законопроект предлагает распространить преимущественное право на получение жилищной выплаты для всех участников боевых действий из числа сотрудников ОВД, а не только ветеранам войны в Афганистане, как следует из действующей редакции федерального закона. ФЗ о предоставлении жилищных выплат семьям военных, погибших в период службы или после увольнения со службы, вступил в силу в июле 2022 года.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов