Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Госдуму внесен проект о праве на жилищную выплату семьям погибших в спецоперации сотрудников ОВД

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции внесла в Госдуму законопроект о сохранении жилищной выплаты семьям бывших сотрудников органов внутренних дел, погибших в ходе военной операции на Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что по действующему законодательству члены семьи бывшего сотрудника ОВД в случае его гибели в ходе спецоперации (например, при заключении контракта с Минобороны) лишаются права на соцвыплату для приобретения жилого помещения.

Аналогичное положение дел складывается при поступлении на военную службу сотрудников МВД, УФСИН, ФССП, ФТС, ГПС в добровольческие формирования, содействующие ВС РФ на Украине, говорится в записке. «Законопроектом данная социальная справедливость устраняется»,— подчеркнули в рабочей группе.

Законопроект предлагает распространить преимущественное право на получение жилищной выплаты для всех участников боевых действий из числа сотрудников ОВД, а не только ветеранам войны в Афганистане, как следует из действующей редакции федерального закона. ФЗ о предоставлении жилищных выплат семьям военных, погибших в период службы или после увольнения со службы, вступил в силу в июле 2022 года.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...