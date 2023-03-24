Алексей Текслер назначил трех членов комиссии по выборам мэра Миасса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил трех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Миасса. Соответствующее распоряжение опубликовано 24 марта на портале правовой информации.

Согласно документу в состав комиссии вошли заместитель губернатор Станислав Мошаров, советник главы региона Владимир Мякуш и депутат Законодательного собрания области, владелец миасского завода «Спецагрегат» Евгений Субачев.

Еще трех членов конкурсной комиссии назначит собрание депутатов Миасса. Планируется, что это будет исполняющий обязанности мэра Сергей Сесюнин, председателя комиссии представительного органа по регламенту Николай Кривошеев и председатель комиссии по законности Павел Логинов.

Сегодня завершился прием документов на участие в конкурсе на пост главы города. Сейчас известно о трех претендентах. Это заместитель губернатора Егор Ковальчук, начальник управления имущественных отношений администрации Миасса Николай Булдыгин и генеральный директор ООО «Аргус групп М» Виктор Легенчук.