Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, где пройдет мероприятие, посвященное нейродегенеративным заболеваниям, и почему модный дом решил в нем участвовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hu Chengwei / Getty Images for Prada Фото: Hu Chengwei / Getty Images for Prada

Human Brains: Preserving the Brain (Человеческие мозги: сохранение мозга) — форум по нейродегенеративным заболеваниям. Как думаете, какой модный бренд поддержал мероприятие? Пройдет оно с 31 марта по 21 мая при поддержке Fondazione Prada. Форум открыт для посещения в Prada Rong Zhai, исторической резиденции 1918 года в Шанхае, отреставрированной Prada и вновь открытой в октябре 2017 года.

И тут перед Prada хочется снять шляпу, потому что нейродегенеративные заболевания крайне мало изучены. Вот что недавно заявила семья Брюса Уиллиса, страдающего от лобно-височной деменции: «Болезнь Брюса прогрессирует, и мы надеемся, что любое внимание СМИ будет направлено на то, чтобы пролить свет на эту болезнь, которая нуждается в гораздо большей осведомленности и исследованиях».

Так что форум при поддержке Fondazione Prada — большое дело. Он — часть еще большего проекта Prada, в котором человеческий мозг рассматривается со всех возможных сторон. Выставка проводится в сотрудничестве с 13 наиболее значимыми международными институтами и университетами в области неврологии. Конференция, которая пройдет под председательством неврологов Джанкарло Коми и Фу-Донг Ши 20 апреля 2023 года, — результат партнерства с больницей общего профиля Тяньцзиньского медицинского университета.

Так прокомментировала событие сама Миучча Прада, президент Fondazione Prada: «Новый форум, посвященный нейродегенеративным заболеваниям, является вторым в серии научных конференций, которые мы будем регулярно проводить совместно с международными институтами и медицинскими организациями, чтобы охватить более широкую аудиторию».