Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о кухне нового заведения Аркадия Новикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Meraki Фото: Meraki

Аркадий Новиков открыл греческий ресторан Meraki в новом «Депо. Три вокзала». Проект получился масштабным и масштабируемым, уже сейчас можно предположить, что Meraki ждет судьба «Сыроварни» с обширной франшизой. Греческая тема востребована в Москве как никогда, и каждый из рестораторов трактует ее по-своему.

Новиков выбрал свой путь — он не стал делать акцент на оригинальные твисты и сложные подачи, а сосредоточился на простом меню из приличных продуктов, рассчитанном на беспрерывный поток гостей. В общей сложности, с учетом двух огромных веранд, которые откроются с началом весенне-летнего сезона, Meraki вмещает около 300 гостей.

Понятно, что при таких объемах сохранить качество можно только при максимально отлаженном производстве, за это в проекте отвечает бренд-шеф Владимир Богожавец, он же параллельно возглавляет новиковский Maroon.

База меню Meraki — мезе (тут они называются мезедес) и сувлаки. Из закусок точно стоит обратить внимание на греческий йогурт с томатным дипом и тирокафтери из сыра фета и перцев рамиро. Это вдобавок к привычным лабне, мухаммара, тапенада и дзадзыки.

В разделе гриля есть классические сувлаки и кебабы плюс приметный кебаб из креветок, очень сочный за счет говяжьего жира. Кроме того, тут отличный суп факес с бараниной, чечевицей и овощами и нежнеший сибас с соусом ладолемоно, томатами и оливками. Ну как тут не задуматься о воспроизводстве?