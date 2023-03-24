Суд в Петербурге оштрафовал чемпионку России по пляжному футболу за употребление допинга

Мировой суд № 71 Санкт-Петербурга привлек к ответственности спортсменку Юлию Сержантову за употребление препарата мельдония, признанного допингом, во время подготовки к соревнованиям сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу, 24 марта. Ранее футболистку дисквалифицировали за на три года.

Как установили в Управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на основании материалов проверки, Юлия Сержантова приняла мельдоний не позднее 11 ноября 2022 года, до времени взятия проб, находясь на спортивной базе «Новогорск-Динамо» в подмосковных Химках.

«Сержантова в судебное заседание явилась, вину признала. Просила уменьшить размер штрафа, так как нет финансовой возможности оплатить штраф по тем основаниям, что в настоящее время не работает, в связи с возможной дисквалификацией»,— отмечается в сообщении.

Суд назначил штраф в размере 15 тыс. рублей.

Юлия Сержантова выступала за сборную по пляжному футболу на позиции полузащитника. Ранее также играла в составе клубов «Строгино», WFC CITY, «Кристалл».

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