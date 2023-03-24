Суд взыскал 2,7 млн рублей в пользу жены умершего от ковида водителя скорой в Шадринске

Суд удовлетворил иск жительницы Шадринска о взыскании компенсации за смерть супруга — умершего от COVID-19 водителя скорой помощи. Региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования перечислило ей страховую выплату в 2,7 млн руб., сообщают в Генпрокуратуре.

Муж заявительницы работал водителем в Шадринской больнице скорой медицинской помощи. В феврале 2021 года он заразился коронавирусом и впоследствии умер от пневмонии. Служебная проверка не подтвердила факт его инфицирования на работе. Однако прокуратура выявила, что до заболевания водитель отработал шесть смен, в ходе которых контактировал с пациентами, имеющими симптомы COVID-19. Надзорное ведомство направило иск о признании летального случая страховым и взыскании в пользу супруги водителя компенсации морального вреда.