Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие премьеры подготовили концерны для российского и мирового рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Great Wall Motor Фото: Great Wall Motor

На этой неделе состоялось множество автомобильных премьер, как говорится, на любой вкус и кошелек. Марка Rolls-Royce показала прощальную версию купе Wraith. Скоро у британской компании появится купе электрическое, поэтому тем, у кого «бензин в крови», пожалуйста.

Марка Kia на специальном мероприятии в Китае, посвященном электрификации автомобилей, продемонстрировала прототип кроссовера EV5. Понятно, что когда дело дойдет до серийного исполнения, у «корейца» уже не будет таких шоу-элементов, как отсутствие центральной стойки, и колеса сделают поменьше — не 21-дюймовые, но все равно смотрится кроссовер очень стильно. На конвейер он должен встать до конца года.

Еще один электрический внедорожник показала компания Ford — это Explorer, специально для Европы сделанный полностью экологически чистым. Любопытно, что построен он на платформе от Volkswagen, такой же, как у электромобиля VW ID.4. То есть американцы почему-то не боятся таким образом утратить свой «технологический суверенитет». Впрочем, все это машины не для нашего рынка, и нас могут интересовать разве что в контексте параллельного импорта.

Но были на неделе и российские премьеры. Компания Chery анонсировала для нашего рынка седан Arrizo 8, который появится у нас в этом году и станет соперником пока еще лидера среди чиновничьих машин — Toyota Camry. Мотор — 1,6 турбо, развивающий 197 сил. Коробка — 7-ступенчатый «робот».

А вот концерн Great Wall Motor действительно удивил, пообещав привезти к нам пикап Poer KingKong. Двухрядная кабина, позади нее открытый кузов, в который войдет до тонны груза. Предполагается, что у грузовичка будет не только бензиновый, но и двухлитровый дизельный мотор, развивающий 150 л.с. Но главное в этом автомобиле, конечно же, его угрожающая внешность.

В Сети уже немало фотожаб, где рядом с пикапом KingKong помещено изображение знаменитой гигантской обезьяны, в честь которой он назван. Сходство, безусловно, есть.