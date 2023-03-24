Испанский тренер «Рубина» сбежал из России сразу после начала спецоперации — СМИ

Испанский физиотерапевт Хосе Молинос Карлос сбежал из РФ сразу после начала спецоперации. Об этом в интервью «Спорт-Экспреcсу» заявил бывший спортдиректор клуба Олег Яровинский.

«Хосе Морено, испанский физиотерапевт, как началась спецоперация — сразу сбежал. Время спустя еще и в суд подал, потребовал компенсацию», — сказал господин Яровинский.

По его словам, испанский тренер написал, что покинул Россию поскольку он «сильно пострадал».

Господин Яровинский отметил, что Хосе Молинос Карлос перестал отвечать на звонки и не вышел на работу. Ответил он позже, но уже из Испании.

"Ъ-Казань"