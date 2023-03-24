Воронежские власти выделяют 37 млн рублей на проведение Платоновского фестиваля в 2023 году

На проведение в Воронеже международного Платоновского фестиваля искусств в 2023 областной бюджет выделяет 37,2 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в региональном департаменте культуры. По данным ведомства, объем поддержки на 1,4% превышает выделенную в 2022 году сумму.

В прошлом году власти отменили фестиваль «в целях сохранения международного статуса, насыщенности программы и высокого уровня организации». Вместе с тем дирекция Платоновфеста дважды провела детский театральный фестиваль «Маршак».

В 2023 году организаторы разбили главный культурный форум Черноземья на две части — традиционную летнюю и осеннюю. В июне пройдет больше мероприятий на открытом воздухе, и большинство из них запланированы в выходные. В сентябре спектакли и концерты должны пройти преимущественно в залах. Состав осенних участников пока не раскрывается. Летом в Воронеж приедут коллективы из 15 стран — среди них нет ни одной «недружественной». На июньские события дирекция рассчитывает реализовать около 20 тыс. билетов. Продажи стартовали в 10:00 24 марта.

Подробнее о летней программе читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Платоновфест растягивает искусство».

Александр Прытков

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