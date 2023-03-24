«Синара» начала производство колбас на Урале

Агрохозяйство «Каменское», входящее в группу «Синара», начало выпускать колбасные изделия, сообщила пресс-служба группы «Синара». К осени 2023 года планируется производить 250 кг продукции в день.

Агрохозяйство находится в Каменском городском округе (Свердловская область). Владеет более 7,5 тыс. голов крупного рогатого скота. Предприятие производит молочную и мясную продукцию. «Каменское» занимает 2 место в области и 36 в России по объему производства молока.

Предприятие приступило к изготовлению нескольких видов колбас и сарделек, сейчас согласовывает производство новых видов продукции. «Мы задали высокую планку по выпуску колбас и мясных деликатесов и не используем искусственные красители, ароматизаторы, любого рода заменители и химические добавки, сою, крахмал и кукурузу»,— отметила гендиректор агрохозяйства «Каменское» Лидия Двинина.

Агрохозяйство с 2022 года начало выпускать консервированное тушеное мясо. На сегодняшний день средний объем переработки мясного сырья за одну смену — 600 кг: 150 кг расходуется на производство колбас, а 450 кг — на изготовление полуфабрикатов.

Продукция «Каменского» реализуется в собственных торговых точках, в планах у предприятия сотрудничество с местными торговыми сетями.

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Полина Хабарова