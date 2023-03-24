На программу льготной ипотеки в Пензенской области в 2023 году выделили 100 млн рублей

Сегодня на сессии Законодательного собрания Пензенской области губернатор Олег Мельниченко рассказал о реализации в регионе программы льготной ипотеки.

Во время представления доклада о работе областного кабмина глава региона назвал упомянутую программу важным механизмом обеспечения доступности жилья для семей с низким доходом.

В 2022 году на реализацию программы выделили 80 млн руб. В этом году сумму увеличили на 20 млн руб., теперь она составит 100 млн руб. Господин Мельниченко уточнил, что этой суммы хватит на тысячу льготных ипотечных кредитов.

Дарья Васенина