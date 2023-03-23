В Самарской области за неделю подорожали помидоры, яйца и хозяйственное мыло

Цены на ряд товаров и услуг изменились за неделю в Самарской области. Больше всего, на 6,2%, за этот период в регионе подорожали помидоры. Один кг этого продукта в Самарской области стоит в среднем 222,5 руб. Об этом сообщает Самарастат.

Также в регионе за минувшие семь дней выросли цены на куриные яйца (на 2,2%; 83,5 руб. за десять штук), хозяйственное мыло (на 2,3%; 61,7 руб. за один кг). Кроме того, среди подорожавших за этот период продуктов в Самарской области оказались репчатый лук (на 1,8%; 46,8 руб. за один кг) и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 1,1%; 77,4 руб. за один кг). Одновременно с этим в регионе подешевели свежие огурцы (на 11%; 176,1 руб. за один кг), бананы (на 2,8%; 120,5 руб. за один кг) и морковь (на 2,3%; 38,1 руб. за один кг). Неделей ранее в Самарской области также был зафиксирован рост цен на помидоры и куриные яйца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Георгий Портнов