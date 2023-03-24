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На покупку украшений жители Ростовской области в 2022 году потратили 6,6 млрд рублей

Ростовская область заняла второе место среди регионов Южного Федерального округа по покупке украшений в 2022 году— 25% продаж ювелирной продукции (6,6 млрд руб.), следует из рейтинга, составленного аналитиками компании SOKOLOV.

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Специалисты отмечают, что за год средний чек покупок в ростовских ювелирных магазинах области вырос на 14% и составил 6 834 руб. Это на 4% выше, чем в среднем по стране.

Регионом-лидером стал Краснодарский край, на который приходится 51% всех продаж в ЮФО (13,8 млрд руб.). На третьей позиции Волгоградская область с долей продаж в 12% (3,2 млрд руб.), а четвертое место занимает Астраханская область (1,4 млрд руб.). Меньше всего на ювелирные украшения в 2022 году в ЮФО тратили жители Адыгеи (627 млн руб.) и Калмыкии (355 млн. руб.).

Анастасия Назарова

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