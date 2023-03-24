Роспотребнадзор поверит воздух после пожара на заводе в Арамили

Свердловское управление Роспотребнадзора организовало проверку качества атмосферного воздуха в связи с пожаром на заводе холдинга ВМП в Арамили (Свердловская область), сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в здании научно-производственного комплекса на ул. Клубной в Арамильском городском округе (Свердловская область).

Фото: Максим Воробьев Пожар в здании научно-производственного комплекса на ул. Клубной в Арамильском городском округе (Свердловская область).

Фото: Максим Воробьев

Жителям района, где произошел пожар, рекомендовано избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, а на улице использовать маски и респираторы.

Напомним, сообщение о пожаре в здании научно-производственного комплекса на ул. Клубной поступило в 10:23. Спасатели предотвратили распространение огня на склад с ЛВЖ. В 13:11 местного времени пожар был локализован на площади 4000 кв. м. Во время пожара обрушилась стена. Сейчас спасатели тушат внутри здания.

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Диана Сунагатуллина