Минпросвещения РФ может объединить два крупных уральских университета

Минпросвещения РФ рассматривает вопрос объединения двух крупнейших екатеринбургских педагогических университетов — УрГПУ и РГППУ, сообщил в telegram-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских. В ведомстве на его запрос ответили, что основной целью создания в Свердловской области нового крупного педагогического университета является «содействие в достижении национальных интересов РФ» через совершенствования сфер воспитания и образования.

Впрочем, вопрос о реорганизации вузов может быть принят только на основании положительного заключении спецкомиссии, которая должна оценить последствия объединения УрГПУ и РГППУ. На данный момент такая оценка не проводилась.

В ведомстве также сообщили, что сотрудников РГППУ в случае объединения с УрГПУ увольнять не будут. Так, Минпросвещения не видит рисков потери высококвалифицированных кадров при условии сохранения численности учащихся.

Ранее Ura.ru сообщало, что в результате реорганизации могут быть уволены более 200 сотрудников РГППУ. Работы якобы могут лишиться почти половина преподавателей и административных работников.

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