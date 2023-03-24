Глава НМЛК Владимир Лисин вышел из бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей

Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин вышел из бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщил РБК ссылкой на источник, знакомый с решением правления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение о выходе Владимира Лисина из бюро правления РСПП принято единогласно 16 марта на съезде союза на основании его заявления, уточнил собеседник издания. При этом глава НЛМК остался председателем налогового комитета союза. По словам знакомого господина Лисина, предприниматель обратился в РСПП с заявлением о выходе из правления в январе.

Индекс миллиардеров Bloomberg оценивает состояние Владимира Лисина в $20,6 млрд — это 77-е место в общемировом рейтинге. По данным на 1 марта, с начала 2023 года предприниматель заработал $905 млн.

В апреле 2022 года Владимир Лисин усомнился в правильности антисанкционных действий властей. «Очевидно, многие меры принимаются стремительно, их последствия не были проанализированы в полной мере. Мне кажется, скорость должна уступить место выверенности, адекватности, чтобы последствия не оказались разрушительными для отечественной промышленности, где заняты миллионы человек», — заявил бизнесмен.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «"Ситуация — больше, чем очередной экономический кризис"».

Владимир Зоркий

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