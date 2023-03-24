В Новосибирской области стало больше миллиардеров

В 2022 году 27 налогоплательщиков Новосибирской области представили декларацию за прошлый на сумму свыше 1 млрд руб., что почти на 42% больше, чем годом ранее (в 2021 – 19 человек). От 100 млн до 1 млрд руб. задекларировали доходы 190 жителей региона, сообщила руководитель УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко. Это на 17% больше, чем в 2021 году.

Также на 17% выросло число миллионеров (с доходами от 10 до 100 млн руб.) до 1457 человек. Всего в 2022 году декларации подали 341 тыс. жителей Новосибирской области, что на 14% больше годом ранее.

Большую часть доходов миллионеры и миллиардеры получили за счет продажи ценных бумаг или доли в уставном капитале организации. Доходы свыше миллиарда рублей указали бизнесмены из оптовой и розничной торговли.

В качестве одной из причин роста количества миллионеров и миллиардеров в Новосибирской области в ФНС назвали улучшение благосостояния граждан.

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Лолита Белова