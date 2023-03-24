Личный кабинет пассажира запустят в Петербурге в мае этого года

В Петербурге завершили основную работу над личным кабинетом пассажира общественного транспорта. Там можно будет смотреть данные обо всех совершенных поездках, а также дистанционно пополнить транспортную карту «Подорожник». Об этом 24 марта сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

В настоящий момент разработка сервиса завершена, специалисты отлаживают работу. Личный кабинет будет находиться в портале общественного транспорта и на сайте ГКУ «Организатор перевозок». Запустить проект планируют в мае 2023 года. После начала работы разработка продолжится — на сервис добавят возможность приобрести проездной билет и оформить электронную версию «Подорожника» для оплаты телефоном.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Смольный планирует запустить в 2023 году около 10 новых цифровых сервисов — приложений и чат-ботов.

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