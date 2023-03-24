Регоператору «Эко-сити» отменили штраф на 14,5 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск ООО Региональный оператор «Эко-сити» к управлению Федеральной антимонопольной службы по республике об оспаривании постановления ведомства о наложении штрафа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в июле 2021 года УФАС оштрафовал компанию на 14,5 млн руб. за некое злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. В октябре того же года ведомство отменила ранее принятое решение в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства. На этом основании суд удовлетворил иск «Эко-сити».

ООО Региональный оператор «Эко-сити», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в январе 2016 года. Учредители — Айрат Максадов и Артур Сафаргалеев. «Эко-сити» — второй по величине мусорный оператор в Башкирии, с которым минэкологии республики заключило 10-летний контракт на обслуживание 22 муниципалитетов стоимостью 16,1 млрд руб. В 2021 году при выручке 1,6 млрд руб. чистая прибыль компании составила 1 млн руб.

Олег Вахитов

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