Власти Перми проверят качество и сроки ремонтных работ «Новогора» после провала «Газели»

Департамент ЖКХ администрации Перми проверит качество исполнения концессионного соглашения с компанией «Новогор-Прикамье» в части своевременного проведения ремонта канализационных коллекторов. Такое поручение дал глава города Алексей Демкин после сегодняшнего ЧП, когда на пересечении шоссе Космонавтов с Подлесной улицей прямо на проезжей части под асфальт провалилась «Газель».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Алексея Демкина Фото: телеграм-канал Алексея Демкина

Водитель «Газели» успел выйти из машины. Позже автомобиль достали из провала. По предварительным данным, провал произошел из-за размыва грунта, который, в свою очередь, был вызван трещиной керамической трубы в коллекторе.

Это уже второе подобное ЧП за два дня. «Схожая авария случилась и вчера на перекрестке Капитанской и Волгодонской улиц в Кировском районе. Там яма поменьше, но в нее тоже провалилась передняя часть автомобиля,— написал глава Перми в своем телеграм-канале.— К счастью, никто не пострадал. Тем не менее оставлять без внимания это мы ни в коем случае не намерены. Оба провала произошли на сетях “Новогора”. Поручил департаменту ЖКХ проанализировать качество исполнения концессионного соглашения с компанией, все ли обещанные ремонты проводятся своевременно. Все должны понимать, что безалаберность в Перми наказуема».