Жилой комплекс «Флора» признан лучшей новостройкой в России

Жилой комплекс «Флора» федерального девелопера «Неометрия» признан лучшей новостройкой в России по итогам голосования на площадке онлайн-проекта «Все о стройке»

Проект набрал 44% голосов, опередив семь жилых комплексов. Свои предпочтения за номинантов высказали 1 352 человека.

ЖК «Флора» возводится в рамках комплексного развития территории микрорайона Кудепста. Это одна из самых экологически чистых локаций Сочи, которая находится в окружении живописного Национального парка с плантацией пробкового дуба и Тисо-самшитовой рощей, объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Проект включает в себя семь 12-этажных домов, многочисленные спортивные, игровые и детские площадки. Также предусмотрены участки для школы на 2 тыс. мест и детского сада на 550 мест. В прошлом году сданы в эксплуатацию два литера первой очереди комплекса.

Кроме того, рядом с ЖК «Флора» застройщик благоустраивает две набережные реки Кудепста – новое место притяжения для жителей и гостей курорта с зоной променада, амфитеатром с ландшафтным озеленением, лаунж-зонами для отдыха, аллеями с цветниками и кустарниками для прогулок и утренних пробежек, современными площадками для занятий спортом.

«Реализуя проект, мы стремимся создать лучшие условия для благополучия жителей. Помимо развитой внутренней инфраструктуры и благоустроенной набережной для жителей, в окружении ЖК «Флора» находятся знаменитые здравницы и санатории Сочи, соответствующие уровню лучших международных курортов, где собственники квартир могут воспользоваться различными оздоровительными услугами и разнообразными спа-программами», – прокомментировала коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

Проект жилого комплекса сочетает в себе функциональные планировочные решения, современные дворы, удобные входные группы, подземный паркинг. На территории реализована концепция «двор без машин», что делает проживание безопасным и создает дополнительное пространство для занятий спортом, прогулок и отдыха на свежем воздухе.

В 2022 году ЖК «Флора» занял первое место в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса» России в национальном конкурсе в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO, а также стал лауреатом URBAN AWARDS и ТОП ЖК.

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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