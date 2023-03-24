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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура предложила внедрить пункт о безопасности школ в критерии эффективности губернаторов

Генпрокуратура РФ предлагает включить в критерии оценки эффективности губернаторов пункт о доступности и безопасности образовательного процесса. Об инициативе в ходе дискуссии о трагедиях со стрельбой в российских школах рассказала замначальника главного управления ведомства по надзору за исполнением федерального законодательства Ирина Ребрина.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Мы предложили включить в рейтинг эффективности губернаторов показатель доступности и безопасности образовательного процесса. Прекрасно понимаем, что ответственность губернатора повышает эффективность этой деятельности на местах»,— заявила госпожа Ребрина на круглом столе комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.

Она также уточнила, что с перечнем инициатив (в том числе по корректировке законодательства), которые касаются антитеррористической защищенности образовательных учреждений, к президенту в конце года обращался генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Мы выступаем за то, чтобы все образовательные учреждения вне зависимости от категорий обеспечивались охраной... Высказали предложения и о частных охранных предприятиях. Возник вопрос об их стимулировании, когда они заключают договор на охрану социального объекта»,— указала госпожа Ребрина.

В мае 2022 года правительство Ульяновской области планировало предложить федеральному кабинету установить обязательную охрану войсками Росгвардии всех школ и детских садов. К инициативе региональных чиновников подтолкнула трагедия в райцентре Вешкайма, где мужчина убил из ружья воспитательницу детского сада «Рябинка» и двух малолетних детей. С такой же инициативой в сентябре выступила омбудсмен Татьяна Москалькова после трагедии в школе в Ижевске, где в результате атаки психически нездорового молодого человека погибли 17 человек.

Григорий Лейба

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