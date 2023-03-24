Пентхаус из Ижевска за 37 млн рублей попал в топ самых дорогих квартир в ПФО

Пентхаус в ЖК «Особняк», расположенный в столице Удмуртии, оказался на четвертом месте в рейтинге самых дорогих квартир среди регионов ПФО. Как сообщает пресс-служба Циан, стоимость недвижимости здесь составляет 37,81 млн руб., а площадь пентхауса — 315,93 кв. м

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дом располагается на территории исторического центра. Планировка объекта предусматривает наличие балкона, террасы и лоджии.

Отметим, что первое место Ижевск уступил Нижнем Новгороду, где стоимость квартиры площадью 219,74 кв. м составляет 70,32 млн руб. Располагается она в ЖК «Минин», который находится через дорогу от кремлевской стены. На втором месте — Казань, где квартира в клубном доме «Мирас» обойдется в 44,79 млн руб. Третью позицию занимает Пермь, в котором располагается многофункциональный комплекс «Москва». Здесь стоимость квартир доходит до 43,99 млн руб.