Новый генплан Белгорода за 4 млн рублей спроектирует петербургская компания «Энко»

ООО научно-проектный институт пространственного планирования «Энко» из Санкт-Петербурга победило в торгах по разработке генерального плана Белгорода. Контракт был подписан в середине марта, следует из аукционной документации.

Начальная цена договора составляла 14 млн руб. На торги заявились 12 участников. Их названия, за исключением победителя, не раскрываются. Один из них позже отозвал свою заявку. Победитель торгов предложил наименьшую сумму — 4,1 млн руб. Остальные участники оценили свои услуги от 4,2 до 14 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО НПИ «Энко» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в апреле 2002 года для деятельности в области архитектуры. Уставный капитал — 20 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 29,5 млн руб., чистая прибыль — 6,7 млн. Гендиректором и владельцем 50% является Наталия Николаевская. Еще 50% принадлежит Анастасии Немчиновой. С 2007 года за разработку различных документов территориального планирования компания получила 500,8 млн руб. по 217 госконтрактам.

По собственным данным, ведет историю с 1992 года. За это время было выполнено более 450 проектов по разработке градостроительной документации. В том числе компания разработала генпланы Орла и Мценска. Среди своих важнейших проектов «Энко» называет генпланы столиц нескольких регионов — Волгограда, Калининграда, Перми, Ростова-на-Дону, Рязани, Тулы и Чебоксар.

Новый генплан Белгорода должен быть рассчитан до 2045 года. Работы разбиты на два этапа до 30 апреля 2024 года. На первом этапе до 1 ноября 2023 года необходимо провести анализ развития Белгорода создать единый документ проекта, в который будут включены обоснования и карты. Далее с 1 января по 30 апреля 2024 года нужно детально проработать генплан: подготовить карты градостроительного зонирования, градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, порядок применения карт, сведения о границах населенных пунктов, входящих в Белгорода и сведения о границах территориальных зон.

Почему власти долго согласовывали и меняли генплан Липецка — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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