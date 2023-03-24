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Облсуд утвердил приговор лидеру финансовой пирамиды «Золотой векъ», похитившему 264 млн рублей

Свердловский областной суд отклонил апелляцию на приговор основателю финансовой пирамиды «Золотой векъ» Константину Грекову, которого ранее приговорили к шести годам колонии общего режима за хищение у вкладчиков более 264,7 млн руб. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд установил, что осужденный создал кредитно-потребительский кооператив «Ссудо-сберегательный центр «Золотой Векъ» в 2014 году. Центр заключал договоры о передачи личных сбережений вкладчиков, обязуясь выплачивать им не менее 11% годовых. При оформлении договора людям выдавались сертификаты участника проекта.

Сотрудники ФСБ, подразделения по борьбе с экономическими преступлениями свердловского ГУ МВД и полиции Екатеринбурга установили, что с марта по декабрь 2018 года произошло 30-кратное превышение объема привлеченных средств над объемом средств по договорам займа. В результате кооператив не смог осуществлять выплаты и закрыл большинство офисов.

В итоге от действий финансовой пирамиды пострадали жители Свердловской и Челябинской областей, Республики Башкортостан, Пермского края. Офисы закрылись в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Каменск-Уральском, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Южноуральске, Белорецке, Перми, Кунгуре и в Санкт-Петербурге. Всего пострадали 472 вкладчика.

В сентябре прошлого года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Константина Грекова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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