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В Уфимском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты водителям автобусов

Уфимский межрайонный следственный отдел СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по признакам частичной невыплаты свыше трех месяцев заработной платы (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ), сообщили в пресс-службах республиканского управления СКР и прокуратуры Башкирии.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено после видеообращения водителей автобусов ООО «Помощь» (занимается регулярными перевозками пассажиров транспортом в городском и пригородном сообщении) к главе Башкирии Радию Хабирову и по материалам прокурорской проверки. Как сообщал «Ъ-Уфа», в видеообращении к главе республики водители рассказали о нарушениях трудовых прав, руководство компании скрылось, на контакт не выходит. Директором и совладельцем компании является Аббос Бердиев, вторым совладельцем — Ильдар Иплаев.

Кроме того, в следственное управление обратился работник «Помощи», которому руководство не в полном объеме выплачивало зарплату с сентября 2022 года, задолженность составила более 25 тыс. руб.

Проверка продолжается, устанавливаются другие работники, не получившие зарплату.

Майя Иванова

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