Прокуратура Уфимского района начала проверку по факту невыплаты зарплаты 50 водителям

Прокуратура Уфимского района начала проверку по факту сообщения работников компании-перевозчика «Помощь» о невыплате в течение полугода заработной платы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Водители записали видеообращение к главе республики Радию Хабирову, в котором рассказали о нарушениях трудовых прав. По их словам, пострадали 50 человек, руководство компании скрылось, на контакт не выходит.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства компании, в том числе о нарушении прав работников на своевременную и полную оплату труда», говорится в сообщении прокуратуры.

ООО «Помощь» зарегистрировано в октябре 2012 года на территории СНТ «Энергия» Уфимского района. Директором и совладельцем компании является Аббос Бердиев, вторым совладельцем — Ильдар Иплаев. Компания занимается регулярными перевозками пассажиров транспортом в городском и пригородном сообщении, в частности, из Уфы в Стерлитамак, Ишимбай, Салават. Уставный капитал компании — 23 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 35,5 млн руб., чистая прибыль — 40,8 млн руб.

Майя Иванова

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