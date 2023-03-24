Станцию снеготаяния в Московском районе построят по концессии

Администрация Нижнего Новгорода заключит концессионное соглашение о создании и эксплуатации станции снеготаяния в Московском районе с ООО «Чистые улицы Приволжья», постановление опубликовано на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Предельный объем средств городского бюджета на реализацию соглашения составит 2,3 млрд руб. до 2043 года. Работы планируется начать в 2024 году, отмечается в документе.

В декабре 2022 года ООО «Чистые улицы Приволжья» и мэрия подписали концессию на реконструкцию станции снеготаяния на улице Сусловой в Советском районе.

Владимир Зубарев