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Станцию снеготаяния в Московском районе построят по концессии

Администрация Нижнего Новгорода заключит концессионное соглашение о создании и эксплуатации станции снеготаяния в Московском районе с ООО «Чистые улицы Приволжья», постановление опубликовано на сайте мэрии.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Предельный объем средств городского бюджета на реализацию соглашения составит 2,3 млрд руб. до 2043 года. Работы планируется начать в 2024 году, отмечается в документе.

В декабре 2022 года ООО «Чистые улицы Приволжья» и мэрия подписали концессию на реконструкцию станции снеготаяния на улице Сусловой в Советском районе.

Владимир Зубарев

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