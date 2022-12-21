Станцию снеготаяния в Советском районе реконструируют по концессии

Концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации станции снеготаяния на улице Надежды Сусловой в Советском районе Нижнего Новгорода заключили с ООО «Чистые улицы Приволжья». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Концессионер должен завершить реконструкцию до 2042 года. Предельный объем финансирования превышает 1,2 млрд руб. Инвестиции в проект оцениваются в 177 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Чистые улицы Приволжья» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в апреле 2022 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной деятельностью является строительство жилых и нежилых зданий. Директор и владелец — Ирина Гришина.

Предложение реконструировать станцию по концессии поступило в администрацию Нижнего Новгорода в конце августа, инвестиции оценивались в 95 млн руб. Единственную в городе станцию снеготаяния в Советском районе построили в 2015 году, она не справляется с объемами вывозимого снега. Ожидается, что после реконструкции ее производительность увеличится в четыре раза, до 6 тыс. куб. м в сутки.

Елена Ковалева