Крыму дадут 2 млрд рублей на поддержку туристической сферы

Крым получит от правительства России федеральную поддержку в виде 2 млрд руб. на выплаты минимальных зарплат сотрудникам туристической отрасли, заявил на форуме «Деловой Крым. Формула роста» глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Президент России Владимир Путин поддержал совместное предложение властей Крыма и Минэкономразвития РФ в части выделения мер поддержки для выплат минимальной зарплаты сотрудникам турсферы в случае сохранения за ними рабочих мест»,— отметил господин Аксенов. По его словам, деньги будут выплачиваться с мая по август для 30 тыс. человек, занятых в турсфере,— около 16,5 тыс. руб. в месяц на человека.

Губернатор подчеркнул, что предстоящий курортный сезон для Крыма будет сложным из-за логистических проблем, поскольку на полуостров пока можно добраться только железнодорожным и автомобильным транспортом.

Напомним, в сезоне-2022 из-за отмены авиасообщения количество отдыхающих в Крыму упало на 40% по сравнению с прошлым годом.

О том, как Крым стал самым доступным из внутренних курортных направлений,— в публикации «Ъ» «С Крыма скинули процент».

Александр Дремлюгин, Симферополь