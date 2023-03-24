Крыму дадут 2 млрд рублей на поддержку туристической сферы

Крым получит от правительства России федеральную поддержку в виде 2 млрд руб. на выплаты минимальных зарплат сотрудникам туристической отрасли, заявил на форуме «Деловой Крым. Формула роста» глава региона Сергей Аксенов.
Сергей Аксенов
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Президент России Владимир Путин поддержал совместное предложение властей Крыма и Минэкономразвития РФ в части выделения мер поддержки для выплат минимальной зарплаты сотрудникам турсферы в случае сохранения за ними рабочих мест»,— отметил господин Аксенов. По его словам, деньги будут выплачиваться с мая по август для 30 тыс. человек, занятых в турсфере,— около 16,5 тыс. руб. в месяц на человека.
Губернатор подчеркнул, что предстоящий курортный сезон для Крыма будет сложным из-за логистических проблем, поскольку на полуостров пока можно добраться только железнодорожным и автомобильным транспортом.
Напомним, в сезоне-2022 из-за отмены авиасообщения количество отдыхающих в Крыму упало на 40% по сравнению с прошлым годом.
О том, как Крым стал самым доступным из внутренних курортных направлений,— в публикации «Ъ» «С Крыма скинули процент».