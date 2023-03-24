В Ярославской областной думе хотят отказаться от тайного голосования

38 депутатов Ярославской областной думы стали инициаторами поправок, согласно которым дума откажется от тайного голосования по большинству вопросов. Поправки 24 марта рассматривал комитет областной думы по депутатской деятельности, этике и регламенту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская областная дума

Фото: Ъ-Ярославль Ярославская областная дума

Фото: Ъ-Ярославль

Вносимые изменения предлагают и дальше голосовать с помощью электронного голосования, но любой депутат в течение 10 дней сможет получить распечатку и узнать, как голосовали его коллеги по тому или иному вопросу.

«На данный момент все депутаты Ярославской областной думы голосуют в закрытом режиме. По необходимости мы проводим поименное голосование. 38 депутатов предлагают изменить регламент и сделать наоборот. У нас всегда будет открытое голосование. Полная открытость, чтобы люди знали, как наши депутаты голосуют. По нашему решению мы сможем проводить закрытое голосование в случае, допустим, личных вещей депутата, в случае избрания на какие-то должности. В случае ярко-политической окраски того или иного законопроекта мы всегда сможем проголосовать закрыто»,— пояснил один из разработчиков поправок, заместитель председателя ярославской облдумы Николай Александрычев.

Депутат также добавил, что аналогичная норма действует в федеральной думе. Зампред комитета по депутатской деятельности, представитель «Справедливой России» Сергей Хабибулин назвал предложение коллег «популистским». В нем он видит способ фракционной дисциплины.

«Не проголосовали депутаты-единороссы с первого раза за концессию. Дай-ка мы теперь возьмем и попробуй кто не подпишись, чтобы открытое голосование было»,— заявил Сергей Хабибулин.

Решение об изменении регламента было поддержано депутатами от КПРФ и ЛДПР.

«Давайте без иллюзий. Все равно по самым жестким вопросам избиратели не узнают, как голосуют депутаты, потому что эти голосования будут тайными. У меня своя мотивация в этом плане. Мне всегда интересно было, кто очень яро выступает против какой-то инициативы, а голосует за. Хочется посмотреть на этих людей»,— отметил депутат от ЛДПР Андрей Потапов.

Отказ от тайного голосования комитет думы по депутатской деятельности поддержал единогласно. Теперь поправки в регламент будут вынесены на пленарное заседание Ярославской областной думы.

Андрей Иванов