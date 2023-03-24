Нововоронежская АЭС презентовала Обнинскому институту атомной энергетики научные пособия

Нововоронежская АЭС в целях повышения качества обучения студентов поделилась с Обнинским институтом атомной энергетики — филиалом НИЯУ «МИФИ» изданными на станции научно-практическими пособиями по реакторам ВВЭР-1200.

Фото: ИАТЭ НИЯУ МИФИ

«В этих книгах удалось обобщить опыт и наработки, которые накоплены в ходе сооружения и введения в эксплуатацию энергоблоков Нововоронежской АЭС-2 с реакторными установками поколения «3+». Эти знания необходимо транслировать и передавать будущим специалистам атомной отрасли», – выразил уверенность заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС по инженерной поддержке и модернизации Дмитрий Стацура.

Мероприятие на площадке Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ «МИФИ» приурочили к 70-летия ИАТЭ НИЯУ МИФИ и 50-летия кафедры Атомных электростанций. Гостям из Нововоронежа провели экскурсию по учебных корпусам и аудиториям института, познакомили с научно-лабораторной базой. Известно, что достаточно большой процент сотрудников Нововоронежской АЭС в разное время прошли обучение и получили высшее образование в стенах Обнинского института.

«Материал, изложенный в книгах уникален и необходим для подготовки современных высококвалифицированных кадров для атомной отрасли. Мы обязательно будем использовать его в учебном процессе», - заверил и.о. директора ИАТЭ Алексей Панов.

Акция прошла в формате общения руководителей, в котором со стороны вуза также приняли участие заместитель директора Евгений Чуркин, руководитель отделения Ядерной физики и технологий Дмитрий Самохин, заведующий кафедрой ОиЭ ЯЭУ Сергей Лескин, руководитель образовательной программы «Ядерная энергетика и теплофизика» отделения ЯФиТ Виктор Слободчук. Стороны обсудили основные проблемы подготовки будущих специалистов атомных электрических станций, перспективные направления дальнейшего взаимодействия.

В реальных условиях развития промышленности и экономики России готовить будущих атомщиков необходимо по самой передовой методике. А современная материальная база и актуальные образовательные пособия определяют научно-технический потенциал учебного заведения, стимулируют научную деятельность учащихся и повышают уровень востребованности выпускников на рынке труда.

Понимая значимость отечественной науки в создании технологической основы проектирования и безопасной эксплуатации АЭС российского дизайна, директор НВ АЭС Владимир Поваров встал во главе развития на станции научного направления. На Нововоронежской АЭС работают 2 доктора и 18 кандидатов технических наук. За три последних года подготовлено 12 тематических научно-практических пособий.

12 работников Нововоронежской АЭС принимают активное участие в образовательном процессе Нововоронежского политехнического института (филиал филиал НИЯУ «МИФИ»). Многие из них являются руководителями курсовых и дипломных работ, а также возглавляют Государственную экзаменационную комиссию при их защите.

Перечень книг, переданных ИАТЭ НИЯУ МИФИ:

«Системы безопасности АЭС-2006» (на русском и английском языках);

«Экспериментальные исследования нейтронно-физических процессов в активной зоне ВВЭР-1200»;

«Ввод в эксплуатацию АЭС-2006»;

«Электротехническое оборудование энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200»;

«Паротурбинная установка К-1200-6,8/50»;

«Радиационная защита энергоблоков атомных электростанций проекта «АЭС-2006»;

«Водно-химический режим АЭС-2006»;

«Техническое обслуживание и ремонт оборудования АЭС ВВЭР-1200»;

«Системы безопасности АЭС-2006» (английская редакция);

«Режимы эксплуатации АЭС-2006»;

«АСУТП АЭС-2006» (часть 1 и 2).