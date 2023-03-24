Британские розничные продажи достигли допандемийного уровня

Сегодня Управление национальной статистики Великобритании (ONS) опубликовало данные о розничных продажах за февраль. По сравнению с январем они выросли на 1,2%, что на 0,2% выше, чем ожидали опрошенные Bloomberg аналитики, и является максимальной динамикой с октября прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung / AP Фото: Kin Cheung / AP

ONS также отметило, что «благодаря росту розничных продаж в феврале 2023 года их объем вернулся к допандемийному уровню, зафиксированному в феврале 2020 года». Наибольший рост в феврале показали продажи в непродовольственных магазинах — на 2,4% — во многом благодаря хорошим результатам распродаж в универмагах. Продажи в продовольственных магазинах выросли на 0,9%, тогда как в январе рост составил всего 0,1%.

«Февральский рост продаж позволяет предположить, что уверенность потребителей движется в правильном направлении после нескольких сложных месяцев,— сообщил Bloomberg аналитик розничного рынка в Lloyds Bank Алед Пратчетт.— Это дает участникам рынка больше уверенности в том, что по мере наступления теплого сезона потребители захотят потратить в рознице больше средств благодаря сезонному снижению цен на топливо, поэтому они могут ожидать более продолжительного периода роста розничных продаж».

Евгений Хвостик