Проект по ликвидации «Черной дыры» не прошел экспертизу Росприроднадзора

Экспертная комиссия Росприроднадзора выдала отрицательное заключение на проектную документацию по ликвидации свалки промышленных отходов «Черная дыра». Скорректированный подрядчиком ООО «ГЭС-Экологические технологии» проект завершения ликвидации объекта в Дзержинске предусматривал «реконструкцию оборудования обезвреживания отходов и увеличение мощности». Компания предлагала за дополнительные средства ускорить работы, смонтировав еще одну установку для термолиза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Работы по ликвидации трех свалок Дзержинска начались в 2016 году, их сметная стоимость составила более чем 7 млрд руб. Подрядчику за рекультивацию шламонакопителя «Белое море», старого полигона бытовых отходов «Игумново» и часть работ по «Черной дыре» было выплачено около 5,6 млрд. Несмотря на случившиеся в прошлом году аресты руководства «Газэнергостроя» (ГЭС) компания намеревалась продолжить работу в Дзержинске и завершить проект.

Теперь с отрицательным заключением экологической госэкспертизы ликвидация «Черной дыры» структурами ГЭС оказалась под вопросом. В министерстве экологии Нижегородской области сообщили, что «вырабатывают план дальнейших действий». По информации «Ъ-Приволжье», в том числе рассматривается и возможность расторжения госконтракта с подрядчиком, который давно не может завершить дорогостоящие работы и предложил дополнительные дорогостоящие решения. В случае расторжения договора региону придется заново разрабатывать проект и нанимать нового подрядчика – пока никто не может спрогнозировать, насколько затянется история с ликвидацией «Черной дыры».

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Иван Сергеев