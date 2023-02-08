Неустойка не устояла

Госзаказчик Нижегородской области «Экология региона» получил судебное решение по спору с ООО «ГЭС-Экотехнологии» относительно неустоек за исполнение госконтракта на ликвидацию трех объектов накопленного экологического вреда в Дзержинске. Год назад подрядчику, не завершившему ликвидацию свалки промышленных отходов «Черная дыра», насчитали более 200 млн руб. штрафов от семимиллиардного контракта. Однако суды посчитали, что обоснованный размер санкций составляет не более 500 тыс. руб. В компании назвали решение справедливым. Ликвидаторы экологического ущерба и заказчик ждут заключение экологической госэкспертизы относительно «Черной дыры», которую продлили еще на месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы по ликвидации «Черной дыры» были приостановлены

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Работы по ликвидации «Черной дыры» были приостановлены

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первый арбитражный апелляционный суд снизил до 500 тыс. руб. размер штрафных санкций, ранее присужденных ООО «ГЭС-Экотехнологии» по контракту на ликвидацию объектов накопленного экологического вреда в Дзержинске. В 2016 году эта компания по решению правительства РФ была назначена единственным подрядчиком по ликвидации крупнейшего полигона бытовых отходов «Игумново», шламонакопителя «Белое море» и свалки промышленных отходов в карстовой воронке «Черная дыра». Работы должны были закончиться еще в мае 2020 года, но ликвидаторы не смогли завершить уничтожение жидких и пастообразных отходов от производства оргстекла в «Черной дыре» — их пережигали с песком в специальной установке высокотемпературного термолиза.

Подрядчик сослался на плохой проект, не учитывавший реальное количество отходов, в 2022 году начал переделывать проектно-сметную документацию, а в конце года заподозренное в мошенничестве руководство головной корпорации «Газэнергострой» было арестовано.

Из 7 млрд руб. по госконтракту подрядной организации было выплачено 5,6 млрд. Тем не менее обезглавленная компания рассчитывает завершить ликвидацию «Черной дыры» и сдала скорректированный проект на экологическую госэкспертизу.

Изначально за срыв обязательств нижегородский госзаказчик «Экология региона» насчитал ей 208 млн руб. штрафов и неустоек по госконтракту. Однако большую часть этих требований сначала отклонил арбитражный суд Нижегородской области. В суде выяснилось, что страховые компании отказались перестраховывать риски за нарушение крупного госконтракта, и спорный пункт о его страховке не соответствовал законодательству. Расчет штрафов в период распространения коронавируса суд признал неверным и несоразмерным, снизив их до 30 млн руб.

Вторая судебная инстанция и этот размер санкций сочла необоснованным. Сославшись на «неденежный характер нарушенного обязательства, отсутствие доказательств негативных последствий для истца от допущенной просрочки, необходимость завершения контракта и специфику работ», апелляционный суд уменьшил неустойку до 500 тыс. руб. При этом ООО «ГЭС-Экотехнологии», ссылаясь на пандемию Covid-19, просило вовсе освободить его от штрафных санкций, но суд решил, что вина компании в просрочке присутствует и антивирусные ограничения здесь не причем, хотя в допсоглашении №11 госзаказчик и подрядчик именно со ссылкой на режим повышенной готовности условились продлить отношения на «срок действия обстоятельств непреодолимой силы».

В ГБУ «Экология региона», чьи штрафные требования к подрядчику были сокращены в сотни раз, сообщили, что изучат выводы апелляции и решат, стоит ли идти в кассацию.

В госучреждении отметили, что ждут выхода из экологической госэкспертизы исправленного проекта по ликвидации «Черной дыры»: анализ разработанных подрядчиком решений в Росприроднадзоре был продлен до 7 марта. Если заключение по экологической части проекта будет положительным, далее проектно-сметная документация пойдет в Главгосэкспертизу на проверку строительных решений и расценок.

В корпорации «Газэнергострой» значительное снижение судами неустойки к своему подрядчику объяснили тем, что «справедливость все-таки существует». По словам представителей компании, они также заинтересованы завершить экологический проект в Нижегородской области, так как он в значительной степени их держит. Если эксперты Росприроднадзора поддержат предложения по ликвидации «Черной дыры», то на прохождение следующей общей госэкспертизы уйдет около двух месяцев.

При благоприятных обстоятельствах компания к лету рассчитывает возобновить работы по уничтожению оставшихся промышленных отходов, пообещали в «Газэнергострое». Примерную стоимость ликвидации «Черной дыры» до экспертизы смет не называют ни в подрядной организации, ни в «Экологии региона» — там лишь отметили, что часть неизрасходованных средств по госконтракту имеется, а при необходимости госзаказчик может обратиться за дополнительным бюджетным финансированием.

Что касается арестов президента корпорации «Газэнергострой» Сергея Чернина, директора ООО «Институт Газэнергострой» Дмитрия Сучкова и руководителя ООО «ГЭС-Экотехнологии» Валерия Меркулова, в компании не верят в их виновность и рассчитывают, что следствие объективно разберется в ситуации.

Роман Кряжев