Суд в Кургане отменил приговор бывшему топ-менеджеру ГРЦ Макеева по делу о взятках

Курганский областной суд отменили приговор бывшему заместителю главного конструктора АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (Миасс, входит в госкорпорацию «Роскосмос») Юрию Шубину, осужденному на девять лет лишения свободы за получение взяток и коммерческого подкупа. Дело направлено на новое рассмотрение в Курчатовский районный суд Челябинска. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе Курганского облсуда.

После решения апелляционной инстанции подсудимого освободили из под стражи в зале суда.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2022 года Курчатовский районный суд Челябинска признал Юрия Шубина виновным в получении коммерческого подкупа и взяток (ч.3 ст. 69, ч. 4 ст. 204, пп. а,в ч. 5 и ч.6 ст. 290 УК РФ) и приговорил к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 3 млн руб. и лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение пяти лет. По версии следствия, в 2014-2018 годах заместитель главного конструктора ГРЦ получил около 6 млн руб. в качестве взяток и коммерческого подкупа от представителей подрядных организаций, привлекаемых в рамках работы над проектом ракеты «Сармат».

Юрий Шубин не признал вину и обжаловал приговор. По данным СМИ, апелляционную жалобу рассматривал Курганский, а не Челябинский областной суд по ходатайству стороны защиты из-за родственных связей между одним из челябинских судей и следователем, которые вел дело Шубина.