На охрану нижегородских лесов от пожаров выделили 372 млн рублей

Сводный план тушения лесных пожаров в Нижегородской области утвердил губернатор Глеб Никитин. В этом году на защиту лесов направят 372,1 млн руб., в том числе 80,2 млн руб. из федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Для борьбы с лесными пожарами подготовлены 3,3 тыс. сотрудников и 1,5 тыс. единиц техники. Регион закупил для групп разведки два автомобиля, которые могут подключиться к видеосвязи. Их работу круглосуточно будет координировать Центр мониторинга лесных пожаров.

В этом году регион приобретет еще шесть патрульных автомобилей для охотничьих инспекторов и дооснастит две штабных машины комплектами спутниковой связи. Кроме того, планируется создать единую систему радиосвязи для ликвидации чрезвычайных ситуаций в удаленных населенных пунктах. На эти нужды из бюджета региона в марте выделили дополнительные 48,9 млн руб.

«В регионе для защиты лесов от пожаров используются как проверенные временем методики, так и передовые технологии. Возможности профильных служб расширяются с каждым годом. Это позволяет более оперативно и эффективно реагировать на возникающие вызовы»,– сказал губернатор Глеб Никитин.

Новые правила тушения лесных пожаров в России вступили в силу 1 марта 2023 года. Координировать силы теперь будет Рослесхоз. Ведомство сформирует федеральный штаб, который сможет давать регионам указания о возобновлении тушения пожара, даже если местные власти приняли иное решение.

Анастасия Еремина