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Лесозаготовщикам предоставят отсрочку арендной платы в Нижегородской области

Правительство Нижегородской области утвердило постановление об отсрочке арендной платы за участки для лесозаготовки, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нормативный акт принят для «недопущения негативного влияния» на экономику региона. Отсрочка коснется части платежей, превышающей минимальный размер арендной платы. Льгота предоставляется на срок до трех месяцев в течение отчетного квартала с поэтапной или единовременной уплатой суммы отсроченной задолженности до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отсрочку смогут получить арендаторы, с которых не взыскивают плату за участок в суде и которые не имеют долгов за аренду леса. Также участок не должен быть сдан в субаренду третьим лицам.

По итогам 2022 года Нижегородская область перечислила в консолидированный бюджет страны 1,2 млрд руб. за использование лесов. По этому показателю регион оказался на третьем месте среди субъектов Приволжского федерального округа. Больше всех в ПФО за счет леса заработали Пермский край (2,6 млрд руб.) и Кировская область (2,1 млрд руб.).

Владимир Зубарев

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