Лесозаготовщикам предоставят отсрочку арендной платы в Нижегородской области

Правительство Нижегородской области утвердило постановление об отсрочке арендной платы за участки для лесозаготовки, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нормативный акт принят для «недопущения негативного влияния» на экономику региона. Отсрочка коснется части платежей, превышающей минимальный размер арендной платы. Льгота предоставляется на срок до трех месяцев в течение отчетного квартала с поэтапной или единовременной уплатой суммы отсроченной задолженности до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отсрочку смогут получить арендаторы, с которых не взыскивают плату за участок в суде и которые не имеют долгов за аренду леса. Также участок не должен быть сдан в субаренду третьим лицам.

По итогам 2022 года Нижегородская область перечислила в консолидированный бюджет страны 1,2 млрд руб. за использование лесов. По этому показателю регион оказался на третьем месте среди субъектов Приволжского федерального округа. Больше всех в ПФО за счет леса заработали Пермский край (2,6 млрд руб.) и Кировская область (2,1 млрд руб.).

Владимир Зубарев