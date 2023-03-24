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Волгоградца оштрафовали за уклонение от армии

В суде Дзержинского района Волгограда рассмотрели дело об уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Подлежащий призыву Филипп Луговец расписался в получении повестки, но в военкомат так и не пришел.

В ходе разбирательства мужчина признал вину. Судья Наталья Овечкина признала его виновным и приговорила к штрафу, сумма которого не уточняется.

Согласно УК РФ, волгоградцу могли выписать штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до восемнадцати месяцев.

Приговор в законную силу пока не вступил, у господина Луговца есть возможность подать апелляцию.

Дарья Васенина

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