Закончено расследование уголовного дела о гибели работника Медногорского комбината

Следователи направили прокурору для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о гибели работника ООО «Медногорский медно-серный комбинат». Преступление, о котором в нем идет речь, квалифицировано по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Подозреваемыми по делу являются 51-летний специалист службы охраны труда и производственного контроля и 38-летний начальник бюро производственного контроля ООО «Медногорский медно-серный комбинат». Следствие установило, что 24 апреля 2021 года из-за того, что фигуранты исполнили свои обязанности ненадлежащим образом, на территории предприятия обрушились загрузочные бункеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате происшествия погиб 24-летний загрузчик шахты. В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

Ранее несчастный случай произошел в шахте Гайского горно-обогатительного комбината. Рабочий погиб в результате обвалившегося закола.

Георгий Портнов