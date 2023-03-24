Муниципальное «ГорУКС» отремонтирует в Кемерове мост за 2,6 млрд рублей

Муниципальное предприятие города Кемерово «Городское управление капитального строительства» признано победителем аукциона на проведение капитального ремонта автомобильного моста через Томь, сказано в итоговом протоколе торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«ГорУКС« стало единственным участником закупки с ценовым предложением 2,606 млрд руб. (полностью соответствует начальной цене аукциона). Согласно аукционной документации, работы по контракту должны быть проведены с 8 апреля 2023 года по 30 октября 2025.

Кроме моста капитальному ремонту подлежат подъездные пути в 400 и 410 м. Кузбасский мост через Томь длиной 638 м был построен в 1982 году, имеет шесть полос движения, два путепровода.

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Игорь Лавренков, Кемерово