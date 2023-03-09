В Кемерове Кузбасский мост через Томь отремонтируют за 2,6 млрд рублей

Управление городского развития администрации Кемерова объявило аукцион на выполнение капитального ремонта автомобильного мост через Томь. Кроме того, в состав объекта, подлежащему капитальному ремонту, включены подъездные пути в 400 и 410 м. Стартовая цена торгов составляет 2,6 млрд руб., заявки на них принимаются по 23 марта. Согласно аукционной документации, работы по контракту должны быть проведены с 8 апреля 2023 года по 30 октября 2025.

Кузбасский мост через Томь длиной 638 м был построен в 1982 году, имеет шесть полос движения, два путепровода.

Как пояснял ранее глава Кемерова Дмитрий Анисимов, Кузбасский мост требует большего объема работ: «Нужно покрасить все металлические конструкции, проверить все болтовые соединения, опоры и стойки, конусы, восстановить бетон, оштукатурить, покрасить, полностью перебрать путепровод со стороны деревни Красная». В этом году, по его данным, запланированы работы в подмостовом пространстве, возможны частичные перекрытия движения по полосам, «когда придет время перекрыть половину моста в продольном направлении – движение будет осуществляться по трем из шести полос».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово