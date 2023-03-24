Торги по комплексному развитию участка на улице Правды запланированы на апрель

Минград Нижегородской области планирует выставить на торги площадку на улице Правды по проекту комплексного развития территории (КРТ) в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Это будут первые торги, которые состоятся в рамках КРТ. Площадь участка в квартале улиц Правды, Чонгарской и Менделеева составляет около 1,8 га. Там находятся девять малоэтажных многоквартирных домов, пять из которых признаны аварийными. На их месте планируют построить жилой комплекс с магазинами на первых этажах.

Всего минград готовится выставить на продажу шесть территорий: пять в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода и одну в Кстове.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Власти встали в стройку».

Анастасия Еремина