Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Nothing показала новые беспроводные наушники Ear (2)

Компания Nothing, созданная сооснователем OnePlus Карлом Пэем, представила новое поколение беспроводных наушников — модель Ear (2) с фирменным дизайном в прозрачном корпусе. Новые Nothing Ear (2) доступны только в белом цвете — прием предзаказов на наушники стоимостью $149 уже открыт, а продажи начнутся с 28 марта.

Nothing Ear (2)

Nothing Ear (2)

Фото: Nothing

Nothing Ear (2)

Фото: Nothing

Устройство, которое представляет собой модернизированную версию модели Ear (1), сохранило динамики 11,6 мм, но они получили полиуретан-графеновую мембрану. Три встроенных микрофона, отвечающих за систему активного шумоподавления, отличаются улучшенным алгоритмом улавливания голоса и возможностью подстраиваться под особенности уха и громкость окружающей обстановки. Заявлено, что наушники, имеющие три режима работы шумоподавления, способны понижать уровень внешнего шума до 40 дБ.

Для улучшения качестве звука в Ear (2) добавлена поддержка кодека LHDC 5.0, что позволяет воспроизводить аудио в формате Hi-Res. С помощью приложения Nothing X можно настроить звучание с учетом особенностей ушей конкретного пользователя.

Наушники, защищенные от пыли и влаги по стандарту IP54, работают до 6 часа без подзарядки, а с помощью футляра (пылевлагозащита по стандарту IP55), поддерживающего беспроводную зарядку, автономность можно увеличить до 36 часов.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...