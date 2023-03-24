Nothing показала новые беспроводные наушники Ear (2)

Компания Nothing, созданная сооснователем OnePlus Карлом Пэем, представила новое поколение беспроводных наушников — модель Ear (2) с фирменным дизайном в прозрачном корпусе. Новые Nothing Ear (2) доступны только в белом цвете — прием предзаказов на наушники стоимостью $149 уже открыт, а продажи начнутся с 28 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Nothing Ear (2)

Фото: Nothing Nothing Ear (2)

Фото: Nothing

Устройство, которое представляет собой модернизированную версию модели Ear (1), сохранило динамики 11,6 мм, но они получили полиуретан-графеновую мембрану. Три встроенных микрофона, отвечающих за систему активного шумоподавления, отличаются улучшенным алгоритмом улавливания голоса и возможностью подстраиваться под особенности уха и громкость окружающей обстановки. Заявлено, что наушники, имеющие три режима работы шумоподавления, способны понижать уровень внешнего шума до 40 дБ.

Для улучшения качестве звука в Ear (2) добавлена поддержка кодека LHDC 5.0, что позволяет воспроизводить аудио в формате Hi-Res. С помощью приложения Nothing X можно настроить звучание с учетом особенностей ушей конкретного пользователя.

Наушники, защищенные от пыли и влаги по стандарту IP54, работают до 6 часа без подзарядки, а с помощью футляра (пылевлагозащита по стандарту IP55), поддерживающего беспроводную зарядку, автономность можно увеличить до 36 часов.

Максим Вершинин