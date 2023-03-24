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Площадь пожара на заводе в городе Арамиль выросла до 4 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на заводе в городе Арамиль (Свердловская область) выросла с 3 тыс. кв. м до 4 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Напомним, спасатели пытаются потушить здание научно-производственного комплекса на ул. Клубной. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 110 человек.

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Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области

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Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области

«Тушение осложняется сильным задымлением. Для подачи воды на кровлю здания задействована высотная техника. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развернут оперативный штаб», — прокомментировали в регионально МЧС.

На месте происшествия работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники. Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью.

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