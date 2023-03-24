Трассу М-5 отремонтируют на участке от Челябинска до Чебаркуля

В предстоящем дорожном сезоне планируется отремонтировать участки трассы М-5 «Урал» от Челябинска до Чебаркуля. Планируется обновить почти 79 км автодороги, сообщают в федеральном учреждении «Упрдор „Южный Урал“».

В ходе работ устранят бугры и ямы, снимут старый и уложат новый асфальт, в который вмонтируют датчики температуры и состояния покрытия. На дороге нанесут термопластиковую разметку со светоотражающими элементами, разместят шумовые полосы и водоотводные лотки. Обочины укрепят асфальтогранулянтом, установят металлическое ограждение и пластиковые сигнальные столбики.

На участке возле поселков Тимирязевский и Витаминный смонтируют две остановки, поставят новые дорожные знаки, светильники и светофоры на Г-образных опорах.