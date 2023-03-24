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На развитие мелиоративного комплекса Кубани направят 770 млн рублей

В 2023 году на развитие мелиоративного комплекса Краснодарского края выделят около 770 млн руб. За счет них смогут создать 4,5 тыс. га мелиоративных систем, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Мы делаем все, чтобы сохранить земли сельскохозяйственного назначения и использовать их максимально эффективно. Мелиорация позволяет обеспечить устойчивое повышение плодородия почвы, оказывает прямое влияние на рост растениеводческой продукции»,— отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сейчас площадь мелиорируемых земель в крае составляет 386,4 тыс. га. Это рисовые оросительные системы, а также овощные, зерновые культуры и сады. За последние пять лет в регионе ввели в эксплуатацию почти 24 тыс. га.

Татьяна Ручкина

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