Казань вошла в тройку самых комфортных для жизни городов РФ

Казань вошла в топ-3 самых комфортных для жизни городов России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование ЦСП «Платформа» и компании «ОнИн».

За Казань проголосовали 4% опрошенных. Столько же голов отдали за Сочи и Краснодар. Отмечается, что самое большое впечатление Казань произвела на людей, которые посетили ее несколько раз. По мнению авторов исследования, высокие оценки город получил в связи с инвестициями в Казань, в частности, в ходе ЧМ-2018 по футболу.

Рейтинг возглавила Москва. Второе место занял Санкт-Петербург.

"Ъ-Казань"