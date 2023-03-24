По факту гибели трехлетней девочки, утонувшей в луже, возбуждено уголовное дело

Дуванский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки, утонувшей в луже, по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Башкирии Фото: Пресс-служба прокуратуры Башкирии

Установлено, что 23 марта в деревне Азангулово Мечетлинского района на улице Трактовой трое детей из одной семьи в возрасте трех, четырех и пяти лет гуляли недалеко от дома у оврага с замерзшей водой, образовавшегося в результате стока талых вод. Дети кидали в водоем камни и палки. Трехлетняя девочка пыталась достать игрушку, которая оказалась в луже, и провалилась в воду. Дети позвали отца, который обнаружил, что ребенок захлебнулся. Глубина воды в овраге достигает около метра, площадь водоема – 10 кв. м.

Следователи исследуют жилищно-бытовые условия семьи, допрашивают родственников погибшей.

Влада Шипилова

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