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В Ростовской области на выходных 25 и 26 марта ожидается теплая погода

На предстоящих выходных в Ростовской области установится теплая погода, сообщается в прогнозе Ростовского гидрометцентра.

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

В субботу 25 марта днем температура воздуха составит +12C°…+17C°, а в северо-восточных районах потеплеет до +23C°. Ночью и утром местами возможен туман. Порывы ветра будут достигать скорости 5-10 м/с, в северных районах области - 12-14 м/с.

В воскресенье 26 марта возможен небольшой дождь, туман. Воздух в дневное время прогреется до +10C°…+15C°, по востоку до +20C°. Прогонозируется также юго-западный и западный ветер со скоростью 4-9 м/с, местами порывы будут достигать 12-14 м/с.

Анастасия Назарова

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